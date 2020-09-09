Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
Середа, 9 вересня 2020, 22:41
Невідомі перейменували сайт в "Типу Академія МВС" і розмістили на сторінці це зображення.
Джерело: tut.by
Деталі: Зображення підписали словами "З любов'ю, Білоруські кібер-партизани". Також на сторінці було посилання, яке вело "на якийсь файл".
Видання зазначає, що увечері 9 вересня сайт взагалі перестав вантажитися.
Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний - вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.
Що було раніше:
- 3 вересня перестав працювати офіційний сайт МВС.
- За повідомленнями білоруських видань, невідомі змінили список розшукуваних осіб, а саме: розмістили на сайті відомства оголошення про розшук президента Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Після цього МВС прийняло рішення тимчасово відключити зовнішню роботу сайту, щоб "зберегти всі розміщені на ньому матеріали".