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Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання

Середа, 9 вересня 2020, 22:41
Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
скріншот з сайту

Невідомі перейменували сайт в "Типу Академія МВС" і розмістили на сторінці це зображення.

Джерело: tut.by

Деталі: Зображення підписали словами "З любов'ю, Білоруські кібер-партизани". Також на сторінці було посилання, яке вело "на якийсь файл".

Видання зазначає, що увечері 9 вересня сайт взагалі перестав вантажитися.

Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний - вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.

Що було раніше:

  • 3 вересня перестав працювати офіційний сайт МВС.
  • За повідомленнями білоруських видань, невідомі змінили список розшукуваних осіб, а саме: розмістили на сайті відомства оголошення про розшук президента Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Після цього МВС прийняло рішення тимчасово відключити зовнішню роботу сайту, щоб "зберегти всі розміщені на ньому матеріали".

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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