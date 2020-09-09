Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання

Невідомі перейменували сайт в "Типу Академія МВС" і розмістили на сторінці це зображення.

Джерело: tut.by

Деталі: Зображення підписали словами "З любов'ю, Білоруські кібер-партизани". Також на сторінці було посилання, яке вело "на якийсь файл".

Видання зазначає, що увечері 9 вересня сайт взагалі перестав вантажитися.

Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний - вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.

Що було раніше: