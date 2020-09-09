Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання

Середа, 9 вересня 2020, 22:41
скріншот з сайту

Невідомі перейменували сайт в "Типу Академія МВС" і розмістили на сторінці це зображення.

Джерело: tut.by

Деталі: Зображення підписали словами "З любов'ю, Білоруські кібер-партизани". Також на сторінці було посилання, яке вело "на якийсь файл".

Видання зазначає, що увечері 9 вересня сайт взагалі перестав вантажитися.

Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний - вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.

Що було раніше:

  • 3 вересня перестав працювати офіційний сайт МВС.
  • За повідомленнями білоруських видань, невідомі змінили список розшукуваних осіб, а саме: розмістили на сайті відомства оголошення про розшук президента Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Після цього МВС прийняло рішення тимчасово відключити зовнішню роботу сайту, щоб "зберегти всі розміщені на ньому матеріали".

Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду

Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Усі новини...
Білорусь
Прем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві
Україна буде жорстко реагувати на спроби зловживання довірою її кордонів - Кулеба
У Білорусі арештованій Колесниковій "шиють" держзраду
Останні новини
00:20
ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу
23:59
Навального отруїли покращеним "Новічком", він повинен був померти в літаку – ЗМІ
23:27
Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"
22:41
фотоХакери зламали сайт академії МВС Білорусі та залишили послання
22:24
У Чорткові на Тернопільщині закрили дитячі садочки
21:49
Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день
21:32
Через COVID-19 у працівниці харчоблоку на карантин йде школа на Чернігівщині
21:17
Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка
21:06
Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"
21:02
Трамп визнав, що від початку свідомо применшував загрозу коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!