Мер Чернігова підхопив COVID-19
Четвер, 1 жовтня 2020, 10:52
Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що захворів на коронавірус.
Джерело: пост Атрошенка у Facebook
Пряма мова: "Шановні чернігівці, мушу повідомити вам, що захворів на коронавірус".
Деталі: Мер побажав мешканцям Чернігова здоров’я і закликав берегти себе і близьких.
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Передісторія:
- В Україні знову зафіксували епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.
- Чернігівська область є одним з регіонів з найнижчою захворюваністю на коронавірус і одним з 8 регіонів, де найменше жертв COVID-19.
Українська правда