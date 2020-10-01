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Мер Чернігова підхопив COVID-19

Четвер, 1 жовтня 2020, 10:52
Фото з Facebook Атрошенка

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Атрошенка у Facebook

Пряма мова: "Шановні чернігівці, мушу повідомити вам, що захворів на коронавірус".

Деталі: Мер побажав мешканцям Чернігова здоров’я і закликав берегти себе і близьких.

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Передісторія: 

  • В Україні знову зафіксували епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.
  • Чернігівська область є одним з регіонів з найнижчою захворюваністю на коронавірус і одним з 8 регіонів, де найменше жертв COVID-19.

Українська правда
Теми: Чернігівмісцева владакоронавірус


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