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Мер Чернігова підхопив COVID-19

Четвер, 1 жовтня 2020, 10:52
Мер Чернігова підхопив COVID-19
Фото з Facebook Атрошенка

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Атрошенка у Facebook

Пряма мова: "Шановні чернігівці, мушу повідомити вам, що захворів на коронавірус".

Деталі: Мер побажав мешканцям Чернігова здоров’я і закликав берегти себе і близьких.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • В Україні знову зафіксували епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.
  • Чернігівська область є одним з регіонів з найнижчою захворюваністю на коронавірус і одним з 8 регіонів, де найменше жертв COVID-19.

Українська правда

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Теми: Чернігівмісцева владакоронавірус
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