Мер Чернігова підхопив COVID-19

Фото з Facebook Атрошенка

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що захворів на коронавірус.



Джерело: пост Атрошенка у Facebook

Пряма мова: "Шановні чернігівці, мушу повідомити вам, що захворів на коронавірус".

Деталі: Мер побажав мешканцям Чернігова здоров’я і закликав берегти себе і близьких.

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