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У Києві 10 смертей від СOVID-19 за добу

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:31
У Києві 10 смертей від СOVID-19 за добу
Фото 12kanal.com

За добу 30 вересня у столиці лабораторно підтвердили 377 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Друзі! Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 377 хворих. Із них – 39 дітей та 16 медиків. 10 людей померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих 190 жінок віком від 18 до 88 років, 148 чоловіків віком від 19 до 86 років, 22 дівчинки від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років. 

45 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (57), Дніпровському (52) та Дарницькому (46) районах.

Станом на 1 жовтня у столиці вже 23 155 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя  391 мешканця Києва. Подолали хворобу 6 941 особа (з них 231 за минулу добу).

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Передісторія: 

  • В Україні знову зафіксували епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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