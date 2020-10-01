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Кіпр не збирається знімати блокування санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:14

Кіпр на саміті лідерів Європейського союзу збирається твердо стояти на позиції, що санкції проти білоруських чиновників можуть бути затверджені тільки в тому випадку, якщо санкції будуть накладені на Туреччину.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на кіпрського дипломата, передає "Європейська правда".

"Щоб вивільнити білоруське досьє, ми повинні домовитися і за нашими пропозиціями", - сказав дипломат, додавши, що президент Кіпру Нікос Анастасіадіс зустрівся в середу з Шарлем Мішелем, який головуватиме на дводенному саміті, щоб викласти позицію Нікосії.

"Я думаю, що в Європейській раді буде довга дискусія. Я не виключаю, що з цього може щось вийти, але на даний момент я б не став ставити гроші на щасливий результат", - зазначив він.

Місяць тому ЄС пообіцяв ввести санкції щодо Білорусі за фальсифікації виборів і порушення прав людини, але заснований на консенсусі Союз був позбавлений можливості виконати цю обіцянку через позицію Кіпру.

Кіпр заявляє, що не може підтримати пропоновані санкції проти білоруських чиновників, якщо паралельно не будуть вжиті заходи проти Туреччини у зв'язку з окремою суперечкою про енергоресурси, яка викликала напруженість у Східному Середземномор'ї.

Дипломат відкинув критику з боку деяких держав-членів ЄС про те, що вето Кіпру на білоруські санкції підриває довіру до блоку у сфері прийняття зовнішньополітичних заходів на своєму "задньому дворі", вказавши, що Туреччина також є "заднім двором" ЄС.

"Президент (Кіпру) знаходиться між молотом і ковадлом в тому сенсі, що навіть опозиція визнала: крок по Білорусі був хорошим. Тому він не може повернутися додому, випустивши білоруське досьє, не маючи з цього зиску" – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, лідери ЄС 1 і 2 жовтня зберуться у Брюсселі на саміт для обговорення низки питань, в тому числі ситуації в Білорусі і Нагірному Карабаху.

Теми: КіпрЛукашенкосанкції


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