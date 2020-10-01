У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду

Глава Нацагенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що президента можна притягати до адміністративної відповідальності, але погодиться, якщо Конституційний Суд вирішить інакше.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Я фаховий юрист і знаю, що питання такого рівня – це повноваження Конституційного Суду.

Я би не складав протокол, якби не вважав, що президент не може бути суб’єктом притягнення до відповідальності. Оскільки я йому вручив цей протокол, то значить, звичайно, позиція НАЗК в тому, що президент може бути суб’єктом відповідальності.

Разом з тим, Конституційний Суд може поставити крапку в цьому питанні…

І я взагалі як керівник антикорупційного органу вважаю, що якщо президент, має імунітет від кримінальної відповідальності, то це природно, що має і від адміністративної. Це гарантії його незалежності".

Деталі: Новіков уточнив, що погодиться з рішенням Конституційного Суду, якщо той вирішить, що імунітет президента поширюється не лише на кримінальні, а й на адміністративні справи.

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