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У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:59
У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду

Глава Нацагенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що президента можна притягати до адміністративної відповідальності, але погодиться, якщо Конституційний Суд вирішить інакше.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Я фаховий юрист і знаю, що питання такого рівня – це повноваження Конституційного Суду. 

Я би не складав протокол, якби не вважав, що президент не може бути суб’єктом притягнення до відповідальності. Оскільки я йому вручив цей протокол, то значить, звичайно, позиція НАЗК в тому, що президент може бути суб’єктом відповідальності. 

Разом з тим, Конституційний Суд може поставити крапку в цьому питанні… 

І я взагалі як керівник антикорупційного органу вважаю, що якщо президент, має імунітет від кримінальної відповідальності, то це природно, що має і від адміністративної. Це гарантії його незалежності".

Деталі: Новіков уточнив, що погодиться з рішенням Конституційного Суду, якщо той вирішить, що імунітет президента поширюється не лише на кримінальні, а й на адміністративні справи.

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

Передісторія:

  • Національне агентство з питань запобігання корупції у липні вручило Зеленському два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення через недекларування змін у майновому стані й пообіцяло направити матеріали до суду.
  • Одну зі справ суд закрив, пославшись на те, що президент має імунітет. За тиждень після цього Вища рада правосуддя закрила справу проти судді, яка не стала карати Зеленського.
  • Крім того, у червні поліція склала адмінпротокол, зокрема, стосовно президента, за порушення карантину.
  • Але суд призупинив провадження щодо цієї справи і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути голова держави притягнутий до адміністративної відповідальності.
  • Пізніше Верховний суд звернувся з проханням про таке тлумачення до Конституційного Суду.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНАЗК
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