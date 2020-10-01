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Посадовець мерії намагався підкупити членів виборчкому на Одещині – СБУ

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:34
Фото прокуратури

На Одещині Служба безпеки України викрила посадовця мерії і депутата міськради Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Джерело: сайт СБУ, прокуратура Одеської області

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста.

За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії".

Деталі: Повідомляється, що дії депутата координував один із керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. А перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

 
фото прокуратури 

Керівника управління мерії у Подільську затримали під час передачі члену виборчкому частини хабаря у сумі 10 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.  

Українська правда
Теми: Одеська областьвиборипідкуп


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