ОГП поскаржився в Гаагу на окупантів, які в Криму вчать воювати дітей

Офіс Генпрокурора направив в Міжнародний кримінальний суд в Гааге повідомлення стосовно політики пропаганди та нав’язування військової служби серед дітей на території окупованого Росією півострова Крим.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Деталі: Вказується, що це вже друге з 2018 року повідомлення до МКС щодо мілітаризації населення окупованого півострова. Також МКС нагадали, що від початку окупації по лютий 2020 року РФ провела 11 призовних кампаній, під час яких щонайменше 25 тис чоловіків були примусово призвані до лав ЗС РФ.

Дослівно: "Встановлено, що в загальноосвітніх школах створюються воєнізовані класи, при дитячих садках - кадетські групи, також функціонують літні спеціалізовані наметові табори для навчання розвідництву-слідопитству, реалізуються бюджетні програми з патріотичного виховання молоді.

Масштабною мілітаризацією свідомості дітей на півострові займається громадський рух "Юнармія Криму", який діє з 2016 року.

В інформаційному повідомленні до Офісу прокурора МКС викладені факти навчання дітей тактиці і стратегії військових дій, будові сучасної стрілецької зброї, стрільбі, які проводять у тому числі й кадрові офіцери Міноборони РФ".

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