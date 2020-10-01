Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Четвер, 1 жовтня 2020, 15:58
Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Президенти США, Франції та Російської Федерації виступили зі спільною заявою щодо ескалаці бойових дій у Нагірному Карабаху.

Текст спільної заяви оприлюднили Єлисейський палац та Кремль, повідомляє "Європейська правда".

"Президент РФ Владімір Путін, президент США Дональд Трамп та президент Французької Республіки Еммануель Макрон, які представляють співголовуючі країни Мінської групи ОБСЄ, рішуче засуджують ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні Нагірно-Карабахського конфлікту", - йдеться у тексті.

Глави держав висловлюють співчуття родинам загиблих та закликають сторони конфлікту припинити бойові дії.

"Ми також закликаємо керівників Вірменії та Азербайджану невідкладно взяти на себе зобов’язання порядно та беззастережно відновити перемовини щодо врегулювання, за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ", - додають у заяві.

Нагадаємо, з 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії. 

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану.

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний КарабахПутінТрампФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: