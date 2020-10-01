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Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Четвер, 1 жовтня 2020, 15:58

Президенти США, Франції та Російської Федерації виступили зі спільною заявою щодо ескалаці бойових дій у Нагірному Карабаху.

Текст спільної заяви оприлюднили Єлисейський палац та Кремль, повідомляє "Європейська правда".

"Президент РФ Владімір Путін, президент США Дональд Трамп та президент Французької Республіки Еммануель Макрон, які представляють співголовуючі країни Мінської групи ОБСЄ, рішуче засуджують ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні Нагірно-Карабахського конфлікту", - йдеться у тексті.

Глави держав висловлюють співчуття родинам загиблих та закликають сторони конфлікту припинити бойові дії.

"Ми також закликаємо керівників Вірменії та Азербайджану невідкладно взяти на себе зобов’язання порядно та беззастережно відновити перемовини щодо врегулювання, за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ", - додають у заяві.

Нагадаємо, з 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії. 

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Теми: Нагірний КарабахПутінТрампФранція


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