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Україна зажадала пояснень від Білорусі через участь окупаційного чиновника з Криму у форумі регіонів

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:38

До МЗС України у четвер, 1 жовтня, запросили радника-посланника посольства Білорусі, щоб він пояснив участь у VII Форумі регіонів Білорусі та Росії представника російської окупаційної адміністрації Владіміра Константінова у форматі відеоконференції. 

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і міста Севастополь", - заявили в українському МЗС.

За даними міністерства, представник посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція країни на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася. 

У ході зустрічі було також порушено питання щодо недружнього інциденту із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні. 

МЗС України досі не отримало офіційних роз’яснень Мінська щодо цього інциденту.

Українські дипломати також  висловили занепокоєння у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі.

У МЗС додали, що Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі. В міністерстві додали, що у "відчайдушній риториці білоруських чиновників" вбачається "притаманний МЗС Росії епістолярний жанр".

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Теми: БілорусьКрим


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