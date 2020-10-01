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Туреччина проти участі РФ, Франції та США у врегулюванні в Нагірному Карабаху

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:07

Туреччина заявила, що США, Франція та Росія не повинні відігравати жодної ролі у мирному врегулюванні ситуації в Нагірному Карабаху. 

З такою заявою виступив президент країни у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ердоган виступив у парламенті Туреччини незадовго до заяви президентів трьох країн щодо Нагірного Карабаху. Він заявив, що виступає проти їх участі.

"З огляду на, що США, Росія і Франція нехтували цією проблемою протягом майже 30 років, неприпустимо, щоб вони брали участь у пошуках рішення з припинення вогню", - сказав Ердоган.

За його словами, стійке припинення вогню може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо "вірменські окупанти" підуть з Нагірного Карабаху.

Туреччина відкрито підтримує бойові дії, які веде Азербайджан у Нагірному Карабаху.

Раніше президенту Росії, Франції та США засудили ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Вони закликали керівників Вірменії та Азербайджану невідкладно взяти на себе зобов’язання беззастережно відновити перемовини щодо врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня. 

Читайте детальніше: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинаСШАНагірний Карабах
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