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Німеччина запропонувала включити Лукашенка у санкційний список ЄС

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:14

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко повинен увійти у санкційний список Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у понеділок перед зустріччю з європейськими колегами в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні визнати, що з часу нашої останньої зустрічі нічого не покращилось. Режим Лукашенка продовжує здійснювати насильство, ми все ще спостерігаємо арешти мирних демонстрантів", - сказав Маас.

"Я запропонував прокласти шлях до нового пакета санкцій, і Лукашенко повинен бути одним із людей у ​​цьому санкційному списку", - додав він.

На зустрічі в Люксембурзі міністри затвердять нові висновки щодо Білорусі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", очікується, що у документах міністри допустять можливість персональних санкцій проти самопроголошеного президента Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Теми: ЛукашенкоНімеччинасанкціїЄС


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