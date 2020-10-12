Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина запропонувала включити Лукашенка у санкційний список ЄС

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:14

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко повинен увійти у санкційний список Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у понеділок перед зустріччю з європейськими колегами в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні визнати, що з часу нашої останньої зустрічі нічого не покращилось. Режим Лукашенка продовжує здійснювати насильство, ми все ще спостерігаємо арешти мирних демонстрантів", - сказав Маас.

"Я запропонував прокласти шлях до нового пакета санкцій, і Лукашенко повинен бути одним із людей у ​​цьому санкційному списку", - додав він.

На зустрічі в Люксембурзі міністри затвердять нові висновки щодо Білорусі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", очікується, що у документах міністри допустять можливість персональних санкцій проти самопроголошеного президента Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоНімеччинасанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: