НАЗК вкотре кличе для пояснень нардепа Герегу через продаж масок чиновникам
Національне агентство з питань запобігання корупції вкотре викликає нардепа Олександра Герегу, щоб він пояснив, чому вантаж із Китаю для боротьби з коронавірусом його компанія пропонувала придбати чиновникам та нардепам.
Джерело: повідомлення НАЗК
Дослівно: "24 квітня до Києва з Китайської Народної Республіки прибув літак "Мрія" з вантажем, замовленим компанією "Епіцентр К". Одним із кінцевих бенефіціарних власників цієї компанії є Олександр Герега. Серед доставленого товару були одноразові медичні маски та медичний одяг, захисні окуляри та інші протиепідеміологічні товари".
Деталі: Водночас вже 28 квітня нардеп надіслав меру столиці Віталію Кличку лист із пропозицією придбати цей товар. Такі ж листи отримали очільник Харкова Геннадій Кернес та мер Дніпра Борис Філатов.
"Ці дії народний депутат Олександр Герега вчинив в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією", – стверджують в НАЗК.
Там вважають, що мають достатньо доказів для складання протоколу про адміністративне правопорушення нардепом.
"Для реалізації процесуальних прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути у будь-який зручний час упродовж робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", – підсумували в агентстві.
Передісторія:
- 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
- Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".
- Пізніше стало відомо, що народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
- Генпрокурор Ірина Венедіктова наступного дня пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.