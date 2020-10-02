НАЗК вкотре кличе для пояснень нардепа Герегу через продаж масок чиновникам

Національне агентство з питань запобігання корупції вкотре викликає нардепа Олександра Герегу, щоб він пояснив, чому вантаж із Китаю для боротьби з коронавірусом його компанія пропонувала придбати чиновникам та нардепам.

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "24 квітня до Києва з Китайської Народної Республіки прибув літак "Мрія" з вантажем, замовленим компанією "Епіцентр К". Одним із кінцевих бенефіціарних власників цієї компанії є Олександр Герега. Серед доставленого товару були одноразові медичні маски та медичний одяг, захисні окуляри та інші протиепідеміологічні товари".

Деталі: Водночас вже 28 квітня нардеп надіслав меру столиці Віталію Кличку лист із пропозиції придбати цей товар. Такі ж листи отримали очільник Харкова Геннадій Кернес та мер Дніпра Борис Філатов.

"Ці дії народний депутат Олександр Герега вчинив в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією", – стверджують в НАЗК,

Там вважають, що мають достатньо доказів для складання протоколу про адміністративне правопорушення нардепом.

"Для реалізації процесуальних прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути у будь-який зручний час упродовж робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", – підсумували в агентстві.

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