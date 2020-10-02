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НАЗК вкотре кличе для пояснень нардепа Герегу через продаж масок чиновникам

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 03:41
Фото: Facebook Олександра Гереги

Національне агентство з питань запобігання корупції вкотре викликає нардепа Олександра Герегу, щоб він пояснив, чому вантаж із Китаю для боротьби з коронавірусом його компанія пропонувала придбати чиновникам та нардепам. 

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "24 квітня до Києва з Китайської Народної Республіки прибув літак "Мрія" з вантажем, замовленим компанією "Епіцентр К". Одним із кінцевих бенефіціарних власників цієї компанії є Олександр Герега. Серед доставленого товару були одноразові медичні маски та медичний одяг, захисні окуляри та інші протиепідеміологічні товари".

Деталі: Водночас вже 28 квітня нардеп надіслав меру столиці Віталію Кличку лист із пропозиції придбати цей товар. Такі ж листи отримали очільник Харкова Геннадій Кернес та мер Дніпра Борис Філатов. 

"Ці дії народний депутат Олександр Герега вчинив в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією", – стверджують в НАЗК,

Там вважають, що мають достатньо доказів для складання протоколу про адміністративне правопорушення нардепом. 

"Для реалізації процесуальних прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути у будь-який зручний час упродовж робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", – підсумували в агентстві. 

Передісторія: 

  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".
  • Тоді стало відомо, що народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова наступного дня пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: НАЗКепідеміякоронавірус


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