КПВВ "Станиця Луганська" закритий, попри локалізацію пожежі – прикордонники
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування в Луганській області станом на 2 жовтня тимчасово зачинений у зв’язку з пожежею.
Джерело: сайт Держприкордонслужби
Дослівно: "КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі".
Деталі: Повідомляється, що основні осередки вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду локалізовані.
Займання на території КПВВ не допустили, але загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, не виключається.
Що було раніше: 1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв’язку з масштабною пожежею на Луганщині.
Вогонь частково пошкодив об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування.
Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття.
Також у прикордонному підрозділі створили резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
- Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
- Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.