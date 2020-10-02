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КПВВ "Станиця Луганська" закритий, попри локалізацію пожежі – прикордонники

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 09:58
Фото ДПСУ

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування в Луганській області станом на 2 жовтня тимчасово зачинений у зв’язку з пожежею.  

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі".

Деталі: Повідомляється, що основні осередки вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду локалізовані.  

Займання на території КПВВ не допустили, але загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, не виключається.

Що було раніше: 1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв’язку з масштабною пожежею на Луганщині.

Вогонь частково пошкодив об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування. 

 
Фото ДПСУ

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття.

Також у прикордонному підрозділі створили резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки.  

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
  • Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 
  • До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
  • Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежа


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