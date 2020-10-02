КПВВ "Станиця Луганська" закритий, попри локалізацію пожежі – прикордонники

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування в Луганській області станом на 2 жовтня тимчасово зачинений у зв’язку з пожежею.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі".

Деталі: Повідомляється, що основні осередки вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду локалізовані.

Займання на території КПВВ не допустили, але загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, не виключається.

Що було раніше: 1 жовтня КПВВ тимчасово закрили у зв’язку з масштабною пожежею на Луганщині.

Вогонь частково пошкодив об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування.

Фото ДПСУ

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття.

Також у прикордонному підрозділі створили резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки.

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