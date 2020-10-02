У столиці зросла кількість хворих на COVID-19, за добу знову 10 смертей
За добу 1 жовтня у столиці зареєстрували 447 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві знову збільшується. За минулу добу – плюс 447 людей. 10 випадків – летальних".
Деталі: Серед нових хворих 251 жінка віком від 19 до 82 років, 168 чоловіків віком від 18 до 83 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли також 28 медиків.
45 пацієнтів госпіталізували.
Найбільше нових випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (93), Деснянському (70) та Подільському (61) районах.
Станом на 2 жовтня у столиці вже 23 602 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 401 киянина. 7 253 мешканці столиці подолали хворобу, з них 312 – за минулу добу.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.