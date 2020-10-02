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У столиці зросла кількість хворих на COVID-19, за добу знову 10 смертей

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 12:33
У столиці зросла кількість хворих на COVID-19, за добу знову 10 смертей
Фото КМДА

За добу 1 жовтня у столиці зареєстрували 447 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві  знову збільшується. За минулу добу – плюс 447 людей. 10 випадків – летальних".

Деталі: Серед нових хворих 251 жінка віком від 19 до 82 років, 168 чоловіків віком від 18 до 83 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли також 28 медиків. 

45 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше нових випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (93), Деснянському (70) та Подільському (61) районах.

Станом на 2 жовтня у столиці вже 23 602 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 401 киянина. 7 253 мешканці столиці подолали хворобу, з них 312 – за минулу добу.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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