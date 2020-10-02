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Синоптики обіцяють майже ідеальні осінні вихідні

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:56

У вихідні дні на територію України переміститься тепліша повітряна маса з південного заходу Європи, тому температура очікується досить високою для початку жовтня.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на Гідрометцентр, синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У суботу в північно-східних, східних і Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; удень 17-22°.

У Києві в суботу без опадів. Температура вночі 10-12°, удень майже 20°.

У неділю в Україні без опадів. Температура вночі 9-14°, у східних областях 6-11°; удень 18-23°. У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.

Діденко також написала, що перший жовтневий уїк-енд в Україні буде теплим.

Пряма мова Діденко: "У Києві вихідні будуть майже ідеальними для прогулянок у лісі та парках - без істотних опадів, проте вогко та тепло. Температура повітря підвищиться у столиці до +20+22 градусів. Хіба що дискомфорт викличе поривчастий вітер, який у неділю посилиться у Києві".

Теми: погодаКиїв


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