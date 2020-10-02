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"Зоря" отримала суперників по групі Ліги Європи

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:42
Зоря отримала суперників по групі Ліги Європи

Луганська "Зоря" отримала суперників по груповому турніру Ліги Європи.

Жеребкування пройшло у п`ятницю 2 жовтня у швейцарському Ньоні.

"Зоря" потрапила до групи G разом з португальською "Брагою",  англійським "Лестером" та грецьким клубом АЕК.

Варто додати, що при жеребкуванні луганська команда потрапила до четвертого кошика.

Перший тур групового турніру запланований на 22 жовтня.

 

Нагадаємо, що "Десна" та "Колос" не пройшли до групового раунду Ліги Європи, поступившись "Вольфсбургу" та "Рієці", відповідно, у 3 раунді кваліфікації турніру.

Микола Аврамчук для УП
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