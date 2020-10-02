Кандидат у мери Києва від СН: Ми не встигнемо прийняти закон про столицю до виборів

Верховна Рада не встигне ухвалити новий закон "Про Київ – столицю України" до початку місцевих виборів, заявила народна депутатка від "Слуги народу" й кандидатка в мери Києва Ірина Верещук.

Джерело: Верещук на прес-конференції 2 жовтня, коментуючи проект закону №2143-3, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Скажу відверто: адже насправді ми вже не встигнемо до виборів прийняти цей законопроект в силу карантину, в силу того, що парламент пішов на вимушені заходи у зв'язку з поширенням COVID-19.

Ми не можемо зараз розглянути його в залі, хоча були дуже налаштовані на те, щоб у другому читанні і в цілому прийняти законопроект, який дійсно би врегулював відносини центральної і місцевої влади в Києві, створював районні ради, давав реальні важелі впливу на місцях районним керівникам... і не тільки призначеним особам, а й обраним, які б могли взяти на себе відповідальність і дійсно здійснювати місцеве самоврядування".

Деталі: Рада Європи в своєму висновку щодо законопроекту №2143-3, який презентували депутати в ході заходу, вказує: "Дуже ймовірно, що законопроект не буде прийнятий до наступних місцевих виборів".

Нагадаємо: Рік тому, 3 жовтня 2019 року, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про Київ – столицю України, внесений Олександром Ткаченком та іншими мажоритарниками Києва зі "Слуги народу". 244 нардепа підтримали законопроект №2143-3 Ткаченка як основний.

Ткаченко, який тоді фігурував як гіпотетичний кандидат на столичного голову, заявляв, що між центральною і столичної владою закладена "кругова порука", яка дозволяє їм вирішувати свої справи, а його закон "повертає нормальні європейські правила самоврядування в величезному місті... повертає владу безпосередньо киянам".

Торік після спроб поділити владу у столиці команда Володимира Зеленського вирішила залишити Віталія Кличка і на виборній посаді міського голови (очолює Київраду), і на адміністративній посаді керівника Київської міської держадміністрації.

Чергові місцеві вибори у столиці й в інших містах України відбудуться 25 жовтня 2020 року. До них парламентарі працюватимуть у сесійній залі Верховної Ради лише 20 жовтня через спалах COVID-19 серед нардепів.

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