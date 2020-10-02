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Рада ЄС формально затвердила санкції щодо Білорусі – польські ЗМІ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 15:25

Держави-члени ЄС у п’ятницю формально затвердили санкції щодо білоруських чиновників, причетних до фальсифікації виборів і репресій щодо протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський портал RMF24.

"Держави-члени в п’ятницю формально затвердили санкції проти представників влади Білорусі" - повідомило джерело в ЄС.

Санкції були затверджені за письмовою процедурою, після того як пізно вночі у четвер до відповідної домовленості прийшли лідери ЄС.

Обмеження стосуються 40 представників режиму Александра Лукашенка, однак його самого в переліку немає.

Рішення набуває чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, публікація можлива ще в п’ятницю.

Санкції полягають у замороженні активів і забороні на поїздки в ЄС.

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Теми: БілорусьЄСсанкції
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