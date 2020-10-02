Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада ЄС формально затвердила санкції щодо Білорусі – польські ЗМІ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 15:25

Держави-члени ЄС у п’ятницю формально затвердили санкції щодо білоруських чиновників, причетних до фальсифікації виборів і репресій щодо протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський портал RMF24.

"Держави-члени в п’ятницю формально затвердили санкції проти представників влади Білорусі" - повідомило джерело в ЄС.

Санкції були затверджені за письмовою процедурою, після того як пізно вночі у четвер до відповідної домовленості прийшли лідери ЄС.

Обмеження стосуються 40 представників режиму Александра Лукашенка, однак його самого в переліку немає.

Рішення набуває чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, публікація можлива ще в п’ятницю.

Санкції полягають у замороженні активів і забороні на поїздки в ЄС.

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Теми: БілорусьЄСсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

фото, відеоДубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ

відеоЛерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Усі новини...
Білорусь
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
Тихановська розпочала збір свідчень силовиків про тортури
США підготували законопроєкт щодо Білорусі: санкції і доповідь про активи Лукашенка
Останні новини
16:17
Після авіакатастрофи на Харківщині перевірять усі літаки Ан-26 в ЗСУ
16:06
Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа
15:56
"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 мільярдів
15:37
фотоУ дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя
15:36
Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК
15:34
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
15:32
Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
15:30
фото Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони
15:25
Рада ЄС формально затвердила санкції щодо Білорусі – польські ЗМІ
15:22
Завод Коломойського скоротив виробництво на 27% через падіння попиту
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!