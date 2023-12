Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден побажав швидкого одужання своєму супернику, чинному президенту Дональду Трампу, у якого підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Джилл і я бажаємо президенту Трампу та першій леді Меланії Трамп швидкого одужання. Ми продовжимо молитися за здоров’я та безпеку президента і його родини", - написав Байден.

Як повідомлялося, Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.