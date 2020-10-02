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Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:06
Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден побажав швидкого одужання своєму супернику, чинному президенту Дональду Трампу, у якого підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Джилл і я бажаємо президенту Трампу та першій леді Меланії Трамп швидкого одужання. Ми продовжимо молитися за здоров’я та безпеку президента і його родини", - написав Байден.

Як повідомлялося, Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада. 

Читайте також: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАБайденвибориCovid-2019
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