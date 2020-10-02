Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:06

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден побажав швидкого одужання своєму супернику, чинному президенту Дональду Трампу, у якого підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Джилл і я бажаємо президенту Трампу та першій леді Меланії Трамп швидкого одужання. Ми продовжимо молитися за здоров’я та безпеку президента і його родини", - написав Байден.

Як повідомлялося, Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада. 

Читайте також: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.

Теми: ТрампСШАБайденвибориCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

фото, відеоДубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ

відеоЛерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом"

Усі новини...
Трамп
Фондові індекси падають на тлі новини про COVID у Трампа
Лікар Трампа розповів, як він почувається після зараження коронавірусом
Трамп захворів на COVID у розпал передвиборчих перегонів
Останні новини
16:23
Янукович програв апеляцію щодо держзради
16:17
Після авіакатастрофи на Харківщині перевірять усі літаки Ан-26 в ЗСУ
16:06
Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа
15:56
"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 мільярдів
15:37
фотоУ дворі ВАКС стався вибух, суд заявив про втручання в правосуддя
15:36
Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК
15:34
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
15:32
Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру
15:30
фото Українські кібер-шахраї поцупили в росіян 3 мільйони
15:25
Рада ЄС формально затвердила санкції щодо Білорусі – польські ЗМІ
Усі новини...