Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кадиров взявся захищати Путіна від Навального

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:37

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що тільки завдяки президенту РФ Володимиру Путіну опозиціонера Олексія Навального ще не викинули з Росії.

Джерело: Telegram-канал Кадирова

Пряма мова: "Навальний назвав Путіна замовником свого отруєння. Суб'єктивну думку опозиціонер висловив без будь-яких доказів, спираючись на нудні і скупі до фактів доводи...

Навальний, будь же в кінці кінців людиною, яка любить свою Батьківщину, а не поливає її брудом. Не варто переслідувати особисті корисливі цілі, піарити свою персону.

Май мужність визнати, що якби тебе хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не ворухнув би пальцем заради порятунку твого життя, а німецькому борту не дозволили б сісти в аеропорту Омська. Де ж логіка версії про державне замовлення вбивства?"

Деталі: Кадиров заявив, що завдяки Путіну в РФ "діє толерантне ставлення до опозиції".

Пряма мова: "Будь на його місці ексцентричний глава держави, всю радикальну опозиційну нечисть давно б викинули з країни куди подалі за надуманими приводами.

У Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін".

Він також вважає, що з таким же успіхом можна було б назвати виконавцем або замовником його самого.

За словами Кадирова, Навальний "іграшка в руках тих, хто бажає розвалу Росії" і від нього можуть "позбавитися власники". 

Передісторія:

  • Російський опозиціонер Олексій Навальний дав інтерв’ю "Der Spiegel", в якому заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Українська правда
Теми: НавальнийПутінКадировРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка

Янукович програв апеляцію щодо держзради

Справа "Роттердам+": нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків – ЦПК

Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок – меморандум з Мінцифрою

Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

Усі новини...
Навальний
Навальний подає до суду на прессекретаря Путіна
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін
Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат
Останні новини
17:21
Українські пекарі прогнозують подорожчання хліба
16:59
Попит на комерційні авто в Україні збільшився на 28% – асоціація
16:50
Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка
16:49
"МАУ" почне виконувати рейси Київ - Нью-Йорк лише навесні 2021 року
16:45
Тищенко відповів на плівки Лероса: фейки і "муральщина"
16:44
Клієнти Приватбанку за місяць обміняли монет номіналом 25 копійок на 3,3 мільйони
16:37
Кадиров взявся захищати Путіна від Навального
16:36
Стало відомо, яка частка компанії "Ковальська" на ринку бетону
16:23
Янукович програв апеляцію щодо держзради
16:18
Гендиректор "Ковальської" розповів, чому про іпотеку під 10% можна забути
Усі новини...