Кадиров взявся захищати Путіна від Навального

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що тільки завдяки президенту РФ Володимиру Путіну опозиціонера Олексія Навального ще не викинули з Росії.

Джерело: Telegram-канал Кадирова

Пряма мова: "Навальний назвав Путіна замовником свого отруєння. Суб'єктивну думку опозиціонер висловив без будь-яких доказів, спираючись на нудні і скупі до фактів доводи...

Навальний, будь же в кінці кінців людиною, яка любить свою Батьківщину, а не поливає її брудом. Не варто переслідувати особисті корисливі цілі, піарити свою персону.

Май мужність визнати, що якби тебе хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не ворухнув би пальцем заради порятунку твого життя, а німецькому борту не дозволили б сісти в аеропорту Омська. Де ж логіка версії про державне замовлення вбивства?"

Деталі: Кадиров заявив, що завдяки Путіну в РФ "діє толерантне ставлення до опозиції".

Пряма мова: "Будь на його місці ексцентричний глава держави, всю радикальну опозиційну нечисть давно б викинули з країни куди подалі за надуманими приводами.

У Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін".

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Він також вважає, що з таким же успіхом можна було б назвати виконавцем або замовником його самого.

За словами Кадирова, Навальний "іграшка в руках тих, хто бажає розвалу Росії" і від нього можуть "позбавитися власники".

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