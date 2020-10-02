США ввели санкції проти 8 чиновників Білорусі

США у п'ятницю запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Білорусі та семи інших чиновників за підрив демократії в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувала пресслужба міністерства фінансів США.

Міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та його заступник стали найвищими посадовими особами у санкційному списку США. Сполучені Штати звинуватили їх у жорстких репресіях проти протестувальників.

Командувач внутрішніх військ, його заступник та командир мінського ОМОНу також потрапили під санкції Вашингтона.

Цей крок США настав після аналогічних заходів Європейського Союзу, Великої Британії та Канади щодо осіб, яких західні країни звинувачують у шахрайстві на виборах та порушеннях прав людини після голосування.

"Демократичні прагнення білоруського народу обирати власних лідерів і мирно реалізовувати свої права зіткнулися з насильством і утисками з боку білоруських чиновників. Сполучені Штати та наші міжнародні партнери єдині у покаранні тих, хто роками підриває білоруську демократію", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Внесення у санкційний список означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з фігурантами.

Спочатку очікувалося, що Сполучені Штати введуть санкції спільно з Великою Британією і Канадою 29 вересня. Але Вашингтон, який ввів санкції щодо Лукашенка і його сина Віктора з 2006 року, відклав рішення, чекаючи, поки ЄС врегулює свою внутрішню суперечку.

Санкції США відносно Лукашенка і ряду чиновників і членів їх сімей були введені 16 червня 2006 року Джорджем Бушем. Приводом стали президентські вибори в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.