На Буковині майже тиждень поспіль рекордні показники поширення COVID-19

На Буковині починаючи з 21 жовтня вже майже тиждень поспіль щодня діагностують все більше нових випадків зараження COVID-19.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 21 жовтня у Чернівецькій області за добу виявили 248 випадків зараження коронавірусом, 27 жовтня в області COVID-19 діагностували 392 хворим. Впродовж тижня кількість нових хворих щодня зростала, за винятком 24 жовтня.

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