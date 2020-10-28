Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Буковині майже тиждень поспіль рекордні показники поширення COVID-19

Середа, 28 жовтня 2020, 00:14

На Буковині починаючи з 21 жовтня вже майже тиждень поспіль щодня діагностують все більше нових випадків зараження COVID-19. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 21 жовтня у Чернівецькій області за добу виявили 248 випадків зараження коронавірусом, 27 жовтня в області COVID-19 діагностували 392 хворим. Впродовж тижня кількість нових хворих щодня зростала, за винятком 24 жовтня.

Знати більше: "У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

Усі новини...
коронавірус
Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19
На городі бузина, а в Києві дядько: що не так з вакциною від ковіду
Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра
Останні новини
00:44
Мапа ВідеоМарсохід NASA подолав половину шляху до Марсу
00:38
Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі
00:14
На Буковині майже тиждень поспіль рекордні показники поширення COVID-19
23:38
Судді КС ухвалили рішення щодо "незаконного збагачення" у власних інтересах – НАЗК
23:03
В Італії після зниження захворюваності новий антирекорд заражень
22:41
Садовий заявив, що його сім’я заразилася COVID-19
22:13
Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ
21:55
Новини економіки: ринок акцій США обвалився, ціни на газ зросли
21:52
"Шахтар" зберіг очко в матчі Ліги Чемпіонів з "Інтером"
21:40
Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах
Усі новини...