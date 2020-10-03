Навчальні польоти Ан-26 у Харківському університеті повітряних сил призупинили 

Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.

Джерело: командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу".

Деталі: Проте льотна підготовка курсантів в закладі освіти триває. Дроздов додав, що вік літаків, що перебувають у використанні Повітряних сил ВСУ, не є визначальної характеристикою.

Що передувало: Державне бюро розслідувань ініціювало проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних Силах України, після авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Передісторія: