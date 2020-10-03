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Навчальні польоти Ан-26 у Харківському університеті повітряних сил призупинили 

Субота, 3 жовтня 2020, 00:24

Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.

Джерело: командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу".

Деталі: Проте льотна підготовка курсантів в закладі освіти триває. Дроздов додав, що вік літаків, що перебувають у використанні Повітряних сил ВСУ, не є визначальної характеристикою.

Що передувало: Державне бюро розслідувань ініціювало проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних Силах України, після авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Катастрофа АН26авіа


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