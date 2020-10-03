Навчальні польоти Ан-26 у Харківському університеті повітряних сил призупинили
Субота, 3 жовтня 2020, 00:24
Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.
Джерело: командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу".
Деталі: Проте льотна підготовка курсантів в закладі освіти триває. Дроздов додав, що вік літаків, що перебувають у використанні Повітряних сил ВСУ, не є визначальної характеристикою.
Що передувало: Державне бюро розслідувань ініціювало проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які перебувають на озброєнні у Збройних Силах України, після авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
Ольга Гетьманець, УП