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Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються

Субота, 3 жовтня 2020, 01:10

2 жовтня коронавірус виявили у 179 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторно перевірили 752 зразки. 

Число зареєстрованих випадків захворювання в області наразі наближається до 15 тисяч. Одужали більше половини хворих – 8221 особа. Зокрема 2 жовтня вилікувались 54 буковинці. 

Що передувало: 1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус. 

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Нагадаємо: 

  • За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину. 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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