Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються
Субота, 3 жовтня 2020, 01:10
2 жовтня коронавірус виявили у 179 буковинців.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Цього дня лабораторно перевірили 752 зразки.
Число зареєстрованих випадків захворювання в області наразі наближається до 15 тисяч. Одужали більше половини хворих – 8221 особа. Зокрема 2 жовтня вилікувались 54 буковинці.
Що передувало: 1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус.
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Нагадаємо:
- За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.
Українська правда