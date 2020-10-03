Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються

2 жовтня коронавірус виявили у 179 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторно перевірили 752 зразки.

Число зареєстрованих випадків захворювання в області наразі наближається до 15 тисяч. Одужали більше половини хворих – 8221 особа. Зокрема 2 жовтня вилікувались 54 буковинці.

Що передувало: 1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус.

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