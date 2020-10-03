Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп записав перше відео після підтвердження в нього COVID-19

Субота, 3 жовтня 2020, 02:59

Президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як у нього діагностували коронавірус. 

Джерело: Трамп у twitter

Деталі: Американський лідер підтвердив, що перебуває в медичному центрі та подякував всім за підтримку. 

"Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатись", – сказав Трамп. 

Він також повідомив, що перша леді Меланія почувається добре. 

Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Українська правда
Теми: Трампкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кучер натякнув, що літак з сином Дроздова мав пропустити на посадку пошкоджений Ан-26

Новини 2 жовтня: записи Лероса, збитки від "Роттердам+"

МЗС: Україна планує долучитися до санкцій ЄС проти Білорусі

ДУС каже, що держдачу відкрили не для Венедіктової, а для "екскурсій і культурних заходів"

Євросоюз ввів санкції проти чиновників Білорусі - але не Лукашенка

Янукович програв апеляцію щодо держзради

Усі новини...
Трамп
Трампа про всяк випадок відправили у медичний центр
Байден отримав негативний тест на COVID-19
Трамп хворіє "в легкій формі", у дітей негативні тести на COVID-19
Останні новини
02:59
Трамп записав перше відео після підтвердження в нього COVID-19
02:27
Партія "Демократична сокира" все ж таки братиме участь у виборах в Києві
01:41
Кулеба допускає, що перемовини щодо Донбасу можуть перенести з Мінська
01:10
Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються
00:35
Трампа про всяк випадок відправили у медичний центр
00:24
Навчальні польоти Ан-26 у Харківському університеті повітряних сил призупинили 
23:52
Ще одна дитина померла від COVID-19 в Україні
22:58
Кучер натякнув, що літак з сином Дроздова мав пропустити на посадку пошкоджений Ан-26
22:18
Усі постраждалі від повеней на Буковині отримали компенсації – Зеленський
21:57
США ввели санкції проти 8 чиновників Білорусі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!