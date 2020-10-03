Трамп записав перше відео після підтвердження в нього COVID-19
Субота, 3 жовтня 2020, 02:59
Президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як у нього діагностували коронавірус.
Джерело: Трамп у twitter
Деталі: Американський лідер підтвердив, що перебуває в медичному центрі та подякував всім за підтримку.
"Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатись", – сказав Трамп.
Він також повідомив, що перша леді Меланія почувається добре.
October 2, 2020
Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
Українська правда