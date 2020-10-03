На Донеччині різко зросло число нових випадків COVID-19, зокрема серед дітей

2 жовтня коронавірусну хворобу підтвердили у 215 мешканців Донецької області, зокрема у 10 дітей.

Джерело: голова Донецької ВЦА Павло Кириленко у facebook

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у Маріуполі (67 осіб) та у Слов’янську (60).

Загалом на підконтрольній українському уряду території Донеччини зафіксували 3865 випадків зараження, із яких 233 – у медпрацівників.

Вилікувались 1496 мешканців області. Від ускладнень захворювання померли 55 осіб. Активними залишаються 2314 випадків зараження.

За попередню добу було зареєстровано 92 нових хворих.

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