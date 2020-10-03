На Донеччині різко зросло число нових випадків COVID-19, зокрема серед дітей
Субота, 3 жовтня 2020, 03:52
2 жовтня коронавірусну хворобу підтвердили у 215 мешканців Донецької області, зокрема у 10 дітей.
Джерело: голова Донецької ВЦА Павло Кириленко у facebook
Деталі: Найбільше нових хворих виявили у Маріуполі (67 осіб) та у Слов’янську (60).
Загалом на підконтрольній українському уряду території Донеччини зафіксували 3865 випадків зараження, із яких 233 – у медпрацівників.
Вилікувались 1496 мешканців області. Від ускладнень захворювання померли 55 осіб. Активними залишаються 2314 випадків зараження.
За попередню добу було зареєстровано 92 нових хворих.
Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці
COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?
Нагадаємо:
- За добу 1 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 4 633 особам, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.
Українська правда