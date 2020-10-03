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Головні новини п’ятниці і ночі: записи Лероса, збитки "Роттердам+"

Субота, 3 жовтня 2020, 08:00

Лерос продемонстрував записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим за Києвом", З’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули "Роттердам+" у розмірі 40 млрд грн, — актуальні новини 2 жовтня.

Про записи Лероса

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Про збитки від "Роттердам+" 

У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.

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Українська правда
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