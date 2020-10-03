У Києві фігурант справи стріляв у працівника поліції

У Києві у п'ятницю бійці КОРДу затримали зловмисника, який стріляв у працівника поліції.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія сталася близько 15-ї години в одному з будинків на проспекті Григоренка.

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника київської поліції Віктор Нечитайло, у рамках досудового розслідування, розпочатого слідчим відділом Печерського управління поліції за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та на підставі ухвали суду, правоохоронці прийшли до одного з фігурантів справи для проведення санкціонованого обшуку.

Пряма мова Нечитайла: "Чоловік відчинив двері квартири, а коли поліцейські представилися, вистрілив в одного із них. Після цього правопорушник зачинився у помешканні. 28-річного співробітника кіберполіції з вогнепальним пораненням ноги госпіталізували. Для затримання зловмисника у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. У результаті спецпризначенці КОРДу затримали стрілка".

Деталі: Правопорушником виявився 25-річний киянин. Пістолет, попередньо – травматичної дії, вилучено. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться слідчі дії.

За інформацією Департаменту кіберполіції, затриманий на веб-сайті пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ". Клієнти сплачували внески від 27 до 60 тисяч гривень. Втім, отримавши гроші, зловмисник зникав, а взяті на себе обов’язки не виконував. Попередньо встановлено, що від шахрайських дій постраждали понад дві сотні осіб. Сума збитку становить понад 8 мільйонів гривень.

За фактом поранення поліцейського слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.