Литва та Польща відмовили Білорусі щодо дипломатів

Міністри закордонних справ Литви та Польщі відреагували на очікування Білорусі щодо відкликання послів для консультацій та зменшення дипломатичного корпусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау у своєму Twitter заявив, що обидві країни не планують відкликати своїх послів.

"Білорусь викликала своїх послів у Польщі та Литві для консультацій і очікує того ж від Польщі та Литви. Разом з главою МЗС Литви ми переконані, що канали зв'язку повинні бути збережені, і на цьому етапі ми не маємо наміру викликати наших послів для консультацій", - підкреслив він.

Литва поки не розглядає відкликання посла і інших дипломатів з Білорусі у відповідь на дипломатичні кроки Мінська, заявив глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

"Ми точно не маємо наміру відкликати (посла) на консультації і точно не будемо нічого робити в питанні скорочення персоналу. Ми не зацікавлені в скороченні каналів співпраці, спілкування", - цитує заяву Лінкявічюса Delfi.

Білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.