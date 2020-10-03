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Литва та Польща відмовили Білорусі щодо дипломатів

Субота, 3 жовтня 2020, 12:01
kremlin.ru

Міністри закордонних справ Литви та Польщі відреагували на очікування Білорусі щодо відкликання послів для консультацій та зменшення дипломатичного корпусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау у своєму Twitter заявив, що обидві країни не планують відкликати своїх послів. 

"Білорусь викликала своїх послів у Польщі та Литві для консультацій і очікує того ж від Польщі та Литви. Разом з главою МЗС Литви ми переконані, що канали зв'язку повинні бути збережені, і на цьому етапі ми не маємо наміру викликати наших послів для консультацій", - підкреслив він.

Литва поки не розглядає відкликання посла і інших дипломатів з Білорусі у відповідь на дипломатичні кроки Мінська, заявив глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

"Ми точно не маємо наміру відкликати (посла) на консультації і точно не будемо нічого робити в питанні скорочення персоналу. Ми не зацікавлені в скороченні каналів співпраці, спілкування", - цитує заяву Лінкявічюса Delfi.

Білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

Теми: ЛитваПольщаБілорусь


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