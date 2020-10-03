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У Польщі новий максимум добових випадків коронавірусу

Субота, 3 жовтня 2020, 13:53
У Польщі новий максимум добових випадків коронавірусу

У суботу Міністерство охорони здоров’я оголосило, що в Польщі підтверджено 2367 нових випадків зараження коронавірусом - найбільше з моменту початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

За даними міністерства, 34 пацієнти з COVID-19 померли за останні 24 години. Лише у двох людей не було супутніх захворювань. Наймолодшій жертві було 36 років, найстаршій - 94.

Всього за добу було проведено 30,5 тисяч тестів.

З початку епідемії в Польщі з 38 мільйонами населення коронавірусом заразились 98 140 осіб, померли 2604 пацієнти.  72 тисячі людей одужали з початку епідемії.

Нагадаємо, 2 жовтня Польща потрапила до "червоного списку" трьох країн через рекорди заражень. 

29 вересня міністр охорони здоров’я Польщі анонсував жорсткіші обмеження для ресторанів та приватних святкувань у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. 

Теми: Польщакоронавірус
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