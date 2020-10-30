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Україна ініціює екстрене засідання у Мінську щодо зриву "тиші" на Донбасі

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:19

Через порушення режиму тиші на Донбасі українська сторона ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки в межах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: повідомлення ОП, де цитується речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович

Пряма мова Арестовича: "Ми зараз ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки й чекаємо на відповідь від російської сторони та від ОБСЄ".

"Представники незаконних збройних формувань учора відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ у районі Водяного. У результаті таких дій поранено одного і вбито двох наших військових. Крім того, на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на наші позиції, через що один український військовий отримав множинні поранення".

Деталі: Арестович розповів, що українська сторона розглядає обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню.  

Що цьому передувало: 29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових. Від початку цієї доби двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів. 

Українська правда
Теми: Мінські угодиДонбас


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