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Twitter видалятиме дописи, в яких Трампу бажають померти від COVID-19

Неділя, 4 жовтня 2020, 07:10
Twitter видалятиме дописи, в яких Трампу бажають померти від COVID-19

Соцмережа Twitter буде видаляти усі дописи, в яких користувачі бажають президенту США Дональду Трампу померти від коронавірусної хвороби.

Джерело: Vice

Дослівно: "Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, не дозволені і мають бути видалені".

Деталі: У Twitter повідомили, що подібні повідомлення порушують пункт "Про образливу поведінку" в угодах із користувачами.

Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Теми: СШАТрампвиборикоронавірус
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