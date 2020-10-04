Twitter видалятиме дописи, в яких Трампу бажають померти від COVID-19
Неділя, 4 жовтня 2020, 07:10
Соцмережа Twitter буде видаляти усі дописи, в яких користувачі бажають президенту США Дональду Трампу померти від коронавірусної хвороби.
Джерело: Vice
Дослівно: "Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, не дозволені і мають бути видалені".
Деталі: У Twitter повідомили, що подібні повідомлення порушують пункт "Про образливу поведінку" в угодах із користувачами.
Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.