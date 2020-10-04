П’ятого президента України Петра Порошенка, який хворіє на коронавірус, госпіталізували. З діагнозом COVID-19 також госпіталізували президента США Дональда Трампа — актуальні новини 3 жовтня.

COVID-19

Президент США Дональд Трамп був доставлений до медичного центру ввечері у п'ятницю, менш ніж за добу після того, як надійшла новина про підтвердження у нього COVID-19.

Трамп опублікував нове відео: "Я відчуваю себе набагато краще".

П’ятого президента Петра Порошенка, який хворіє на COVID-19, госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.

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