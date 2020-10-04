Азербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі
Неділя, 4 жовтня 2020, 08:33
Третього жовтня азербайджанська армія взяла під свій контроль ряд населених пунктів невизнаного Нагірного Карабаху.
Джерело: Міноборони Азербайджану
Дослівно: "В ході важких боїв протягом дня (3 жовтня - УП), завдяки хоробрості наших військ, були звільнені від окупації населені пункти:
- Суговушан і Талиш Тертерського району,
- село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району,
- села Мехді, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбі і Гуйджаг Джебраїльський району".
Деталі: Крім того, в мережі з'явилося выдео, як над селом Суговушан пыдняои азербайджанський прапор.
Нагадаємо: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перейменовує село Агдерінского району Мадагіз в Суговушан.
Українська правда