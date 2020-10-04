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Азербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

Неділя, 4 жовтня 2020, 08:33
Азербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

Третього жовтня азербайджанська армія взяла під свій контроль ряд населених пунктів невизнаного Нагірного Карабаху.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "В ході важких боїв протягом дня (3 жовтня - УП), завдяки хоробрості наших військ, були звільнені від окупації населені пункти:

  • Суговушан і Талиш Тертерського району,
  • село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району,
  • села Мехді, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбі і Гуйджаг Джебраїльського району".

Деталі: Крім того, в мережі з'явилося відео, як над селом Суговушан підняли азербайджанський прапор.

Нагадаємо: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перейменовує село Агдерінского району Мадагіз в Суговушан.

Українська правда

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Теми: Нагірний КарабахАзербайджанвійна
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