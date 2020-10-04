Азербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

Третього жовтня азербайджанська армія взяла під свій контроль ряд населених пунктів невизнаного Нагірного Карабаху.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "В ході важких боїв протягом дня (3 жовтня - УП), завдяки хоробрості наших військ, були звільнені від окупації населені пункти:

Суговушан і Талиш Тертерського району,

село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району,

села Мехді, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбі і Гуйджаг Джебраїльський району".

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Деталі: Крім того, в мережі з'явилося выдео, як над селом Суговушан пыдняои азербайджанський прапор.

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Нагадаємо: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перейменовує село Агдерінского району Мадагіз в Суговушан.