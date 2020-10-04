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На посаду спікера української делегації в ТКГ розглядається кілька кандидатур – Єрмак

Неділя, 4 жовтня 2020, 09:35

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі потрібен спікер, і на цю позицію розглядається кілька кандидатур.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це дуже важливо. Адже сьогодні комунікаційні речі грають дуже важливу роль. Ніде правди діти, так, ми трохи запізнюємося. І, безумовно, сьогодні всі люди, які беруть участь у роботі ТКГ (а це багатогодинні конференції) і дуже важливо, адже нам протистоїть досить серйозна інформаційна машина.

Деталі: За словами Єрмака, для українського суспільства дуже важливо все, що відбувається в рамках ТКГ, тому вся інформація має надходити з першоджерела, аби люди знали, что насправді відбувалося на переговорах.

Голова ОП додав, що на посаду прес-секретаря української делегації в ТКГ розглядається кілька кандидатур.

Теми: Мінські угодиАндрій ЄрмакДонбасРосія


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