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Коронавірус: у Києві більше 400 нових заражень, 8 людей померли

Неділя, 4 жовтня 2020, 11:32

У суботу, 3 жовтня, коронавірус виявили у 407 киян, хвороба забрала життя 8 людей.

Джерело: дані РНБО, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Станом на ранок 4 жовтня від коронавірусу в столиці померли вже 420 заражених.

У місті вже 24 450 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Протягом минулої доби, 3 жовтня, вірус виявили у:

- 216 жінок віком від 18 до 89 років,

- 157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв,

- 15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медика.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 72, в Дарницькому та Дніпровському — по 63. Та в Солом‘янському районі - 40 випадків.

 

Пряма мова Кличка: "Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 7864 мешканці Києва".

Нагадаємо: протягом 3 жовтня ще у 4140 українців діагностували Covid-19, також 44 людини померли від коронавірусу.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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