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Одеська ТВК скасувала допуск до виборів "двійників" Зеленського та Філімонова

Неділя, 4 жовтня 2020, 13:52

Одеська міська територіальна виборча комісія 3 жовтня після рішення ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами низці осіб, які хотіли балотуватися на посаду міського голови, серед них люди з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Джерело: сайт одеської ТВК

Деталі: Таке рішення було прийняте після того, як Центральна виборча комісія скасувала попередні постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію кількох "кандидатів-двійників" на посаду міського голови Одеси.

Так, остаточне рішення про недопуск до виборів стосується: Зеленського Василя Сергійовича ( "Циганська партія України"), Зеленського Олександра Васильовича (партія "Молодь до влади"), Саакашвілі Міхеїла Володимировича ( "Блок Міхеїла Саакашвілі").

Крім того, відмови в реєстрації від Одеської ТВК отримали чотири людини з прізвищем Філімонов: Філімонов Олег Вікторович (партія "Стабільність і справедливість"), Філімонов Олег Вікторович (партія "Зелені"), Філімонов Вадим Вікторович (партія "Наша Земля") та Філімонов Олег Анатолійович ( "Студентська партія України").

Нагадаємо: Раніше Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 28 осіб, в тому числі двох з прізвищем Зеленський, п'ять з прізвищем Філімонов і одного з прізвищем Саакашвілі.

Українська правда

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Теми: ОдесавибориЦВК
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