Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Одеська ТВК скасувала допуск до виборів "двійників" Зеленського та Філімонова

Неділя, 4 жовтня 2020, 13:52

Одеська міська територіальна виборча комісія 3 жовтня після рішення ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами низці осіб, які хотіли балотуватися на посаду міського голови, серед них люди з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Джерело: сайт одеської ТВК

Деталі: Таке рішення було прийняте після того, як Центральна виборча комісія скасувала попередні постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію кількох "кандидатів-двійників" на посаду міського голови Одеси.

Так, остаточне рішення про недопуск до виборів стосується: Зеленського Василя Сергійовича ( "Циганська партія України"), Зеленського Олександра Васильовича (партія "Молодь до влади"), Саакашвілі Міхеїла Володимировича ( "Блок Міхеїла Саакашвілі").

Крім того, відмови в реєстрації від Одеської ТВК отримали чотири людини з прізвищем Філімонов: Філімонов Олег Вікторович (партія "Стабільність і справедливість"), Філімонов Олег Вікторович (партія "Зелені"), Філімонов Вадим Вікторович (партія "Наша Земля") та Філімонов Олег Анатолійович ( "Студентська партія України").

Нагадаємо: Раніше Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 28 осіб, в тому числі двох з прізвищем Зеленський, п'ять з прізвищем Філімонов і одного з прізвищем Саакашвілі.

Українська правда
Теми: ОдесавибориЦВК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоАзербайджан заявив про обстріл з території Вірменії великого міста, Єреван заперечує

У Штатах лунають суперечливі заяви про стан зараженого коронавірусом Трампа

інфографікаКоронавірус: в Україні знову більше 4 тисяч заражень, десятки людей померли

відеоАзербайджанські військові показали взяття територій у Нагірному Карабасі

У роботі Telegram стався глобальний збій

Єрмак: Кравчук вирішить, хто може замінити Фокіна у ТКГ

Усі новини...
Одеса
ЦВК не пустила Зеленських і Філімонових на вибори в Одесі
В Одесі за крісло мера поборються 2 Зеленських, 5 Філімонових і Саакашвілі
Відчиніть, поліція! Маленькі одеські історії українського сержанта Махоуні
Останні новини
14:04
Джонсон знову припустив Brexit без нової торгової угоди з ЄС
13:52
Одеська ТВК скасувала допуск до виборів "двійників" Зеленського та Філімонова
13:23
фотоАзербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих
13:01
Кабмін виділив два приміщення "Укрзалізниці" міністерству
12:46
У Грузії вперше зареєстрували понад 500 заражень Covid-19 за добу
12:38
Збій у Telegram стався через несправність апаратного забезпечення – Дуров
12:28
МАУ відкладає початок регулярних польотів до Нью-Йорка
12:11
відеоАзербайджан заявив про обстріл з території Вірменії великого міста, Єреван заперечує
11:45
фото, відеоШторм "Алекс" на півдні Франції: 18 людей досі шукають
11:32
інфографікаКоронавірус: у Києві більше 400 нових заражень, 8 людей померли
Усі новини...