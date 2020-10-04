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Єрмак запевняє, що "слуги" на 100% довіряють Зеленському

Неділя, 4 жовтня 2020, 15:46
Єрмак запевняє, що слуги на 100% довіряють Зеленському
фото Ельдара Сарахмана, УП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді зберігає свою монолітність, і її депутати на 100% довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Ми не були б демократичною державою, якби сьогодні з усіх питань всі голосували. Це ж не Комуністична партія СРСР. Але якщо ви подивитеся на найпринциповіші питання, то я вважаю, що сьогодні партія зберігає свою монолітність".

"Для цієї партії, для кожного її члена людиною-лідером є президент Зеленський. Вони й надалі на 100% довіряють цій людині. Це найголовніше. І він сьогодні є тією людиною і тим лідером, навколо якого існує монолітність цієї партії".

Деталі: Єрмак закликав подивитися на результати роботи парламентарів від "Слуги народу".

Пряма мова: "За рік вони зробили дуже багато. За рік саме ці депутати проголосували багато історичних законів, які вивчатимуться в історії нашої країни. Саме ці депутати сьогодні працюють над великим пакетом прогресивних законів, які, на мою думку, просунуть нашу країну дуже далеко вперед".

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийСлуга народуВерховна Рада
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