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У Чехії на місцевих виборах перемогла партія Бабіша

Неділя, 4 жовтня 2020, 18:52

У Чехії на виборах до органів місцевого самоврядування, що проходили 2-3 жовтня, перемогу здобула партія чинного прем’єра Андрея Бабіша  ANO ("Дія незадоволених громадян").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Явка на виборах склала 37,95%. ANO отримала більшість голосів у 10 регіонах із 13 та отримає загалом 178 місць із 675, на два більше. На другому місці опинилася опозиційна Піратська партія, здобувши 91 місце (раніше вона мала лише 3), далі - Громадянська демократична партія (ODS) з 53 мандатами та "Мери й незалежні" (STAN) з 40 мандатами.

Комуністична партія Богемії та Моравії (KSČM) за підсумками виборів втратила 73 місця і матиме лише 13, а Чеська соціально-демократична партія, партнер партії Бабіша в урядовій коаліції, отримує 28 місць - на 97 менше.

Водночас, будучи переможцем, ANO матиме більшість не у всіх регіонах. 

Так, "Мери та незалежні", які отримали більшість у центральній Богемії, розпочали перемовини з Піратською партією та іншими про широку коаліцію без партії Бабіша. 

Водночас, ANO та ODS разом з CSSD оголосили про створення коаліції у Моравсько-Сілезькому регіоні.

Також у третині округів проходив перший тур виборів до Сенату, верхньої палати парламенту Чехії. У ньому представники від партії прем'єра здобули перемогу лише у трьох округах і не стали переможцями, але пройшли до другого туру ще у 9.

Теми: Чехіявибори


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