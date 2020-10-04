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"Шахтар" та "Динамо" втрачають очки у матчах 5 туру УПЛ

Неділя, 4 жовтня 2020, 19:40
Шахтар та Динамо втрачають очки у матчах 5 туру УПЛ

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" не зуміли виграти свої матчі 5 туру української Прем`єр-Ліги.

Донецька команда у Чернігові зіграла унічию 2:2 з місцевою "Десною". І хоча "Шахтар" забив швидкий гол на четвертій хвилині, але по ходу поєдинку "Десна" не поступалася ні в чому гірникам. На четвертій хвилині після удару Віктора Коваленка рахунок у цій грі став 1:0.

"Десна" у наступні хвилин десять провела кілька небезпечних випадів, а потім і зрівняла рахунок. На 17-ій хвилині класний удар метрів з 15-ти вийшов в Андрія Мостового – 1:1. На 26-й хвилині Андрій Тотовицький у другий раз в цій грі пробиває Андрія П`ятова – 2:1. За хвилину Пилип Будківський міг робити рахунок 3:1, але не зумів переграти воротаря "Шахтаря".

У другому таймі моменти були біля обох воріт, але "Шахтар" таки зумів уникнути поразки. На 79-й хвилині Тете пройшов від центра поля і віддав точну передачу на Дентінью, котрий пробив у ближній від голкіпера кут воріт – 2:2.

Ледве не поступилося в цей день і київське "Динамо". Підопічні Мірчи Луческу у Києві зіграли унічию 1:1 із луганською "Зорею".

 

У перші 45-ть хвилин ближчими до забитого голу були кияни. Спочатку удар Де Пени в шпагаті відбив Микита Шевченко. Наприкінці першого тайму Шевченко вже переводить на кутовий удар від Миколи Шапаренка.

На початку другого тайму ще один момент у Шапаренка, і знову в грі воротар "Зорі". На 65-й хвилині "Зоря" повела в рахунку. В`ячеславу Кочергіну вдався удар із-за меж штрафного майданчика, і не допоміг навіть Георгій Бущан – 1:0. На 74-й хвилині динамівці поновили рівновагу в рахунку. Беньмін Вербич на лінії штрафного класно розібрався із захисниками "Зорі", і з другої спроби пробив Шевченка – 1:1.

Була близькою "Зоря" і до другого голу, але з вигідної позиції не влучив по воротах Михайло Перович. У результаті нічия – 1:1.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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