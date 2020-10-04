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Трамп може повернутися до Білого дому вже в понеділок – лікарі

Неділя, 4 жовтня 2020, 21:02
Трамп може повернутися до Білого дому вже в понеділок – лікарі

Лікарі хворого на COVID-19 президента США Дональда Трампа заявили, що він може повернутися з лікарні до Білого дому вже в понеділок.

Джерело: лікарі Трампа у коментарі журналістам, пише Reuters

Деталі: Медична команда Трампа в неділю повідомила про поліпшення його стану.

За словами лікарів, Трамп, якого в п'ятницю доставили до Національного військово-медичного центр імені Волтера Ріда, може повернутися вже в понеділок до Білого дому, де лікарі продовжать його п'ятиденний курс внутрішньовенного противірусного препарату Ремдесивір.

Доктор Шон П. Конлі сказав репортерам, що Трамп отримував додатковий кисень у четвер і п'ятницю, а також стероїд Дексаметазон.

Лікарі сказали, що у президента не було температури з п'ятниці, хоча у п'ятницю вранці у нього була висока температура, і що його функція печінки і нирок залишається в нормі після другої дози Ремдесивіру.

Пряма мова доктора Брайана Гарібальді: "Сьогодні він почувається добре, він на ногах. Наш план на сьогодні – зробити так, щоб він їв і пив, якомога частіше вставав з ліжка, був мобільним".

"І якщо він продовжить виглядати і відчувати себе так само добре, як сьогодні, ми сподіваємося, що ми зможемо запланувати виписку вже завтра в Білий дім, де він зможе продовжити свій курс лікування".

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

Українська правда

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Теми: ТрампкоронавірусСША
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