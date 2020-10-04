У Білорусі затримали понад 180 осіб – правозахисники
В ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано більше 180 осіб.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Станом на 22:30 у списку "Весни" – імена 182 затриманих, список доповнюється.
Більша частина затримань сталася в Мінську.
Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.
Більше десятка затриманих – журналісти.
Що передувало: В акції протесту в Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.
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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.