Кількість затриманих учасників протестів у Білорусі перевищила 220 осіб

В ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано більше 220 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 1:30 у списку "Весни" – імена 225 затриманих. Список доповнюється.

Більша частина затримань сталася в Мінську.

Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.

Що передувало: В акції протесту в Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.

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