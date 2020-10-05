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Трамп намагався зберегти в секреті результат свого тесту на COVID-19 – WSJ

Понеділок, 5 жовтня 2020, 03:02
Трамп намагався зберегти в секреті результат свого тесту на COVID-19 – WSJ

Президент США Дональд Трамп приховав результати свого першого позитивного тесту на COVID-19, чекаючи результатів другого, який також виявився позитивним.

Джерело: видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Деталі: За даними співрозмовників видання, експрес-тест на коронавірус, проведений Трампу в четвер, показав позитивний результат. В очікуванні результатів лабораторного дослідження Трамп дав інтерв'ю Fox News, в якому підтвердив діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс, але не сказав про результат свого експрес-тесту.

Тільки через кілька годин президент США повідомив, що він і перша леді захворіли на COVID-19.

Відповідно до джерел WSJ, Трамп також попросив одного свого радника не розголошувати результати тесту.

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

Теми: СШАТрамп
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