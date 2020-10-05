Трамп намагався зберегти в секреті результат свого тесту на COVID-19 – WSJ
Понеділок, 5 жовтня 2020, 03:02
Президент США Дональд Трамп приховав результати свого першого позитивного тесту на COVID-19, чекаючи результатів другого, який також виявився позитивним.
Джерело: видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела
Деталі: За даними співрозмовників видання, експрес-тест на коронавірус, проведений Трампу в четвер, показав позитивний результат. В очікуванні результатів лабораторного дослідження Трамп дав інтерв'ю Fox News, в якому підтвердив діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс, але не сказав про результат свого експрес-тесту.
Тільки через кілька годин президент США повідомив, що він і перша леді захворіли на COVID-19.
Відповідно до джерел WSJ, Трамп також попросив одного свого радника не розголошувати результати тесту.
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.