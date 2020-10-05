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В світу 7 мільйонів пацієнтів з COVID-19 продовжують лікування

Понеділок, 5 жовтня 2020, 04:08

У світі з початку пандемії виявили 35 мільйонів заражень коронавірусом. Активних випадків зараз 7,7 мільйона.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на 5 жовтня у світі зафіксовано 35 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 26 мільйонів людей. 1 041 524 пацієнтів померло.

4 жовтня у світі COVID-19 виявили у 247 тисяч людей. Померло в цей день 4007 пацієнт.  

Наразі серед країн Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Іспанія, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Довідка:

  • Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків OVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.
  • 25 вересня у світі виявили найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії + 317 тисяч людей з коронавірусом. Померло в цей день 5762 пацієнтів.  

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Теми: коронавірус


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