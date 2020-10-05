Байден здав черговий тест на коронавірус

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден здав черговий тест на COVID-19. Хвороби у нього не виявили.

Джерело: CNN

Деталі: У штабі Байдена пообіцяли, що будуть щодня публікувати результати його тестування.

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Нагадаємо:

Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

Під час дебатів, що відбулися 29 вересня на одній сцені, кандидати не тисли один одному руки і не тисли руки модератору. Ні Байден, ні Трамп на сцені не носили маски.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.

Віце-президент США Майк Пенс, держсекретар США Майк Помпео і діти Трампа теж не захворіли на коронавірус.

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада.

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