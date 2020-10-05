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Байден здав черговий тест на коронавірус

Понеділок, 5 жовтня 2020, 06:09
Байден здав черговий тест на коронавірус

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден здав черговий тест на COVID-19. Хвороби у нього не виявили.

Джерело: CNN

Деталі: У штабі Байдена пообіцяли, що будуть щодня публікувати результати його тестування.

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Нагадаємо:

  • Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Під час дебатів, що відбулися 29 вересня на одній сцені, кандидати не тисли один одному руки і не тисли руки модератору. Ні Байден, ні Трамп на сцені не носили маски.
  • Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.
  • Віце-президент США Майк Пенс, держсекретар США Майк Помпео і діти Трампа теж не захворіли на коронавірус.
  • Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада.

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Теми: коронавірусСША
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