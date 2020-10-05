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Росія на Донбасі чотири рази порушувала режим "тиші"

Понеділок, 5 жовтня 2020, 07:28

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу чотири рази порушували режим "тиші".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню.

Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж. Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове. Наші воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Теми: Росіявійна


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