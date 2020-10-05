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Головні новини неділі і ночі: В Києві автобус збив на переході трьох осіб, Дубінський йде на вибори

Понеділок, 5 жовтня 2020, 08:00

В Києві автобус збив на пішохідному переході трьох осіб, Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу" — актуальні новини 4 жовтня.

Про ДТП

У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП. За попередніми даними, водій, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

На проспекті Свободи у Подільському районі Києва маршрутний автобус проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив на пішохідному переході трьох осіб, в результаті одна жінка загинула, ще двох госпіталізовано.

Про вибори

Народний депутат та екстелевізійник "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Окрім нього, у списку багато працівників "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа".

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Теми: вибори


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