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Кількість біженців у Німеччині скоротилася вперше за дев'ять років

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:02

Кількість біженців і мігрантів, які проживають у Німеччині з гарантованим строковим дозволом на перебування, скоротилося вперше за дев'ять років.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, надані на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Загальне число осіб цієї категорії становить 1,31 мільйона, що приблизно на 50 тисяч менше, ніж в минулі пів року.

При цьому в країні налічується 450 тисяч шукачів притулку та осіб з відстрочкою виконання припису покинути межі Німеччини. Це - на 15 тисяч менше, ніж в минулі шість місяців.

У МВС уточнили, що нинішнє зниження показників пов'язане з відкликанням або закінченням терміну дії так званого охоронного статусу, яким користувалася зазначена група біженців. При цьому "значна їхня частина" більше не проживає в Німеччині.

Раніше, стало відомо, що канцлерка Ангела Меркель та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер домовилися прийняти в Німеччині ще 1500 людей з таборів для біженців на грецьких островах.

Теми: біженціНімеччина
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