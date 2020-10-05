Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кількість біженців у Німеччині скоротилася вперше за дев'ять років

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:02

Кількість біженців і мігрантів, які проживають у Німеччині з гарантованим строковим дозволом на перебування, скоротилося вперше за дев'ять років.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, надані на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Загальне число осіб цієї категорії становить 1,31 мільйона, що приблизно на 50 тисяч менше, ніж в минулі пів року.

При цьому в країні налічується 450 тисяч шукачів притулку та осіб з відстрочкою виконання припису покинути межі Німеччини. Це - на 15 тисяч менше, ніж в минулі шість місяців.

У МВС уточнили, що нинішнє зниження показників пов'язане з відкликанням або закінченням терміну дії так званого охоронного статусу, яким користувалася зазначена група біженців. При цьому "значна їхня частина" більше не проживає в Німеччині.

Раніше, стало відомо, що канцлерка Ангела Меркель та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер домовилися прийняти в Німеччині ще 1500 людей з таборів для біженців на грецьких островах.

Теми: біженціНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов озвучив песимістичний прогноз COVID: 5 тисяч хворих на добу

У неділю COVID підтвердили 3 774 українцям, 33 хворих померли

У гравців ФК "Шахтар" і збірної України виявили коронавірус

П'яний поліцейський збив жінок на переході, одна померла

відеоВірмени опублікували докази обстрілу житлових районів касетними бомбами

фото, відеоПоліція відкрила провадження через концерт Олі Полякової в Харкові

Усі новини...
біженці
Повернення українців із Сирії: ОП закликав Меджліс не політизувати роботу розвідки
"Не діліть людей на сорти": Меджліс закликав офіс Зеленського повернути 100 українців із Сирії
Польща вже прийняла у себе перших біженців з Білорусі
Останні новини
12:12
У Києві за добу знову 10 смертей від COVID-19, але зросла і кількість одужань
12:02
Кількість біженців у Німеччині скоротилася вперше за дев'ять років
11:59
Два десятки буковинців повторно заразилися коронавірусом - ОДА
11:36
Курс валют на 5 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:34
відеоСША пояснили наслідки санкцій проти Деркача, назвавши його агентом РФ
11:25
Визначили переможців Одеського кінофестивалю-2020
11:18
Підземний страйк у Кривому Розі 33-й день продовжують 22 шахтарі
11:16
У НАТО змінили керівницю центру інформації в Україні
11:09
У Криму хочуть переписати підручники з історії: додати "українську окупацію" і "російську весну"
10:55
Обсяг транзиту російського газу через ГТС України досяг 40 мільярдів кубометрів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!