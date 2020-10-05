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15 ударів ножем: у Києві по гарячих слідах розкрили вбивство

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:50
15 ударів ножем: у Києві по гарячих слідах розкрили вбивство

Столичні правоохоронці повідомили 26-річному чоловіку про підозру у вбивстві жінки у Солом’янському районі Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Злочин стався 2 жовтня 2020 року: у підвалі одного з магазинів по проспекту Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної адміністраторки закладу з численними ножовими пораненнями.

За результатами проведеного розслідування, оперативно затримали особу, причетну до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

Встановлено, що заздалегідь придбавши ніж, чоловік прийшов до підвального приміщення магазину у кабінет адміністратора, де зберігались гроші. Коли зрозумів, що жінка його впізнала, почав наносити їй ножові поранення (всього близько 15 ударів) та з місця події втік. Речові докази, у тому числі ніж, зловмисник заховав поблизу місця вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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